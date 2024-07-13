İzmir'in Alsancak semtinde yağmurdan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, suya bastıkları anda elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitirdi. İnanç Öktemay'ın yıllar önce yaptığı bir paylaşım ise dikkat çekti: "Bir ülkeyi tanımak için, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın."

İzmir'de etkili olan sağanak yağış, şehri adeta felç etti. Yağıştan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz (23), Alsancak'ta suya bastıkları anda elektrik akımına kapıldı. Durumun ciddiyetini fark eden çevredekiler hemen elektrik şirketi yetkilileri, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İki kişi de kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen iki genç isim kurtarılamadı. Öktemay ve Deniz'in cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Cenazeler Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı

Olay, saat 19.00 sıralarında Enver Dündar Başar Sokak'ta meydana geldi. Yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan ve yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. İzmir'deki bu trajik olay, altyapı eksikliklerini ve güvenlik önlemlerinin yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, benzer faciaların önüne geçmek için gerekli adımların atılacağını belirtti.

2014 yılında yaptığı paylaşım dikkat çekti

Öktemay'ın 2014 yılında yaptığı bir sosyal medya paylaşımı, olayın ardından yeniden gündeme geldi. "Bir ülkeyi tanımak için, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" şeklindeki paylaşım, olayın trajedisini daha da derinleştirdi.

​İzmir’in Konak ilçesinde, arkadaşı Özge Ceren Deniz ile kaçak elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitiren İnanç Öktemay’ın, bir paylaşımı ortaya çıktı. İkinci el antika eşya alım- satımı yaparak geçimini sağladığı öğrenilen İnanç Öktemay'ın 2014 yılında, "Bir ülkeyi tanımak için, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" şeklinde yaptığı paylaşım dikkat çekti.