İzmir'deki Hakkı Oğuz Tabaoğlu İlkokulu velisi İlknur Çırak (55), yaklaşık 1 senedir sokaktan topladığı koli, poşet, karton gibi atık malzemeleri öğrencilerin rol alacağı tiyatro oyunu için sahne dekoruna dönüştürdü. Dekorun 5 aylık çalışmayla ortaya çıktığını anlatan Çırak, "Çocuklara çevre duyarlılığı kazandırırken, aynı zamanda atılan bir malzemenin biraz emekle nasıl harika objelere dönüşebileceğini göstermiş olduk" dedi.

Güzelbahçe ilçesi Kahramandere Mahallesi'ndeki Hakkı Oğuz Tabaoğlu İlkokulu velilerinden emekli bankacı İlknur Çırak, geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için yaklaşık 1 sene önce koli, poşet, karton, tel ve kâğıt rulosu gibi atık malzemeleri toplamaya başladı. Çırak, bu malzemelerin bir bölümünde sergileneceği 'Rapunzel-İyilik Daima Kazanır' adlı oyun sahnesi dekoruna dönüştü. Dekorun 5 aylık çalışmayla ortaya çıkmayı anlatan Çırak, geri dönüşüm ile ilgili bilgilenmeye dikkat çekerek, "Çocuklara çevreye kazanç sağlarken aynı zamanda atılan bir malzeme biraz emekle nasıl harika nesnelere dönüşebileceğini göstermiş idi. Mutlu oldu Yorgunluğuma değdi" diye konuştu.

“Bu fikir beni çok heyecanlandırdı”

Öğretmenlerin desteğiyle çocuk oyunu için sahne dekoru tasarlama kararını veren Çırak, "Dekor yapmak fikri öğretmenimizden geldi. Çevre geliştirme konusunda hassas oldukları için dekoru geri dönüşüm malzemelerinden yapmak ilk zihinsel gelen şey oldu. Sokaktan topladığım geri dönüşüm malzemelerinden hazırlama fikrini beni çok heyecanlandırdı ve dekor hemen Atık toplamaya başlandı. Özellikle marketlerin geri dönüşüm konteynerlerinde kullanılan kutular, kartonlar, koliler, ilaç uygulamaları, makarna uygulamaları, straforlar, teller, marangozlardan topladığım çıta ve farklı şekillerde dekoru oluşturuldu. 4 tane orman ağacı ve bir koca çınar ağacı vardı. Dere taşlarından oluştular. Çok fazla çiçek, kelebeklerimiz vardı, çok güzel bir iş çıktı, çocuklar da çok mutlu oldu. Öğrencilerin rollerinin tiyatro gösterilerinin gösterimi herkesin görmesini istediğini" kullandı.

“Çocuklar atıkların çöp olmadığını gördü”

Atıkların çöp olmadığını söyleyen sınıf öğretmeni Gül Gedik ise "Neden geri dönüşüm? Bu aslında kanayan bir yaramız. Maalesef artık pek fazla geri dönüşüm gerçekleşmiyor ama İlknur Hanım neler yapılabileceği çok güzel gösterdi. Sokaktan topladığı geri dönüşüm malzemeleri ile bir dekor sahne hazırdı. Bizi tılsımlı Geri dönüşüm malzemelerinin çöp olmadığını anlattık. Bunu düşünerek çok güzel bir etkinlik oldu" dedi.