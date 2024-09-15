Söke’de 21 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Firari Yakalandı

21 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs, Söke’de Yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde, hakkında 21 yıl hapis cezası bulunan bir firari jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, çeşitli suçlardan aranan E.A. adlı firarinin peşine düştü.

Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, Kamu Malına Zarar Verme ve Hırsızlık Suçları

E.A., Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, Kamu Malına Zarar Verme ve Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından aranan ve toplamda 21 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış bir suçlu olarak biliniyor. JASAT ekiplerinin yürüttüğü detaylı soruşturma sonucunda, firarinin Burdur ilindeki saklanma adresi tespit edildi.

Firari Adli Makamlara Teslim Edildi

Şüpheli, Burdur’da bulunduğu adreste yapılan operasyonla yakalandı. Adli işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan E.A., tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.