Bu sezonun grupları ve rakipleri belli olurken, Söke temsilcisi Aydın, Manisa ve Denizli takımlarıyla karşı karşıya gelecek. 7. Grupta Söke Belediye Saldos Voleybol Takımı ile birlikte 12 takım bulunuyor.



Ligde ilk yarı 6 Ekim’de başlayacak, 1 Aralık’ta oynanacak maçlarla sona erecek. İkinci yarı maçları 8 Aralık’ta başlayıp, 26 Ocak 2025’de sona erecek. Söke Belediye Saldos Voleybol Takımı ilk hafta maçını 6 Ekim 2024 tarihinde Turgutlu Belediye Kültür Sanat Voleybol Takımı ile kendi evinde oynayacak.



Söke Belediye Saldos Voleybol Takımı’nın rakipleri şöyle: Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didimspor, Gençelli İdman Yurdu, Koçarlı Belediye, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Uğurspor, Akhisar Belediyespor, Akhisar Gücü, Ata Okul Spor, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu Belediye Kültür Sanat.



Geçen sezon yine 7. grupta mücadele eden Söke’nin tek profesyonel takımı Söke Belediye Saldos Voleybol takımı namağlup şampiyon olmuştu. Ardından playoflarda çeyrek finalde grup 2.’si olarak yarı finale kalmış yarı finalde elenmişti.



Söke Belediye Saldos Voleybol Takımı Antrenörü Mutlu Yıldırım; “Öncelikle başta Belediye Başkanımız Dr. Mustafa İberya Arıkan‘a, sponsorumuz Saldos olmak üzere yanımızda olan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Kulüp olarak yeni szeonu açtık ve hazırlıklarımıza başladık. Birçok yaş kategorisinde mücadele veriyoruz. 2. Lig’de mücadele veren takımımızla geçtiğimiz yıl güzel bir şampiyonluk yaşamış ardından yarı finale kadar yükselmiştik. Bu yılda başarılı sonuçlar elde etmek için yola çıktık. Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kaynak: İHA