Söke Belediyesi, şehirdeki temizlik hizmetlerini daha verimli hale getirmek için çöp konteynerleri üzerinde yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Yeni konteyner alımlarıyla birlikte, eskiyen ve yıpranan konteynerlerin bakım ve tamiratını yaparak önemli bir tasarruf sağlıyor.

Söke Belediyesi, yeni çöp konteynerlerinin alımını yaparken, eski konteynerleri de adeta geri dönüştürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, eski konteynerleri tespit ederek, bakım, tamirat ve boyama işlemlerini gerçekleştiriyor. Söke Belediye Şantiye alanında kurulan atölyede, bu konteynerler yeniden işlevsel hale getiriliyor.

Ekiplerin titizlikle yürüttüğü bu çalışmalar sayesinde, eski konteynerler yeniden kullanıma kazandırılıyor. Bu sayede, yeni konteyner alımında tasarruf sağlanıyor ve ekonomik katkı sağlanıyor.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Elimizdeki imkan ve kaynakları en verimli şekilde kullanıyoruz. Yeni dönemde 450 yeni konteynerin alımını gerçekleştirmiştik. Bu konteynerler kentimizdeki yerlerini alırken; tamir ve bakımı mümkün olan konteynerleri de tespit ediyoruz. Ekiplerimiz tarafından yapılan tamirle, tasarruf sağlayarak yenilenmiş oluyoruz. Hem tasarrufu hem de hizmeti sağlamış oluyoruz" dedi.