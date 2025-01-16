Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne nasıl ulaşacağınızı merak mı ediyorsunuz? Kolaylıkla ulaşabileceğiniz bu hastaneye, şehir içi minibüs hatları veya taksi ile pratik bir şekilde gidebilirsiniz. 1, 2 ve 3 numaralı minibüsler, hastaneye doğrudan ulaşım imkanı sunmaktadır. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne nasıl ulaşabileceğinizi, iletişim bilgilerini ve hastaneye ait detaylı bilgileri sizler için derledik.
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne giden minibüsler
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne 1 - 2 - 3 numaralı şehir içi minibüs hatlarını kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz.
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi iletişim bilgileri
KURUM: Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi
Adres: Fevzi Paşa Mahallesi Faik Kocagöz Caddesi No:29 Söke / AYDIN 09200
Telefon: 0 256 5182361
Fax: 0 256 5121226
E-Mail: [email protected]
https://sokedh.saglik.gov.tr/
Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi doktorları
Ad Soyad: Orhan ŞAHİN
Ünvan: Uzman Dr.
Bölüm: Acil Tıp
İletişim: 02565182361
Ad Soyad: Yasin MAHSANLAR
Ünvan: Uzman Doktor
Bölüm: Acil Tıp
İletişim: 02565182361
Ad Soyad: Çağaç YETİŞ
Ünvan: Uzman Dr.
Bölüm: Acil Tıp
İletişim: 02565182361
Ad Soyad: Özlem BİNGÖL
Ünvan: Uzman Dr.
Bölüm: Acil Tıp
İletişim: 02565182361
Ad Soyad: Emre ÜSTÜL
Ünvan: Uzman Dr.
Bölüm: Acil Tıp
İletişim: 02565182361
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