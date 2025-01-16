Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne nasıl ulaşacağınızı merak mı ediyorsunuz? Kolaylıkla ulaşabileceğiniz bu hastaneye, şehir içi minibüs hatları veya taksi ile pratik bir şekilde gidebilirsiniz. 1, 2 ve 3 numaralı minibüsler, hastaneye doğrudan ulaşım imkanı sunmaktadır. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne nasıl ulaşabileceğinizi, iletişim bilgilerini ve hastaneye ait detaylı bilgileri sizler için derledik.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne giden minibüsler

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne 1 - 2 - 3 numaralı şehir içi minibüs hatlarını kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi iletişim bilgileri

KURUM: Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi

Adres: Fevzi Paşa Mahallesi Faik Kocagöz Caddesi No:29 Söke / AYDIN 09200

Telefon: 0 256 5182361

Fax: 0 256 5121226

E-Mail: [email protected]

https://sokedh.saglik.gov.tr/

Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi doktorları

Ad Soyad: Orhan ŞAHİN

Ünvan: Uzman Dr.

Bölüm: Acil Tıp

İletişim: 02565182361

Ad Soyad: Yasin MAHSANLAR

Ünvan: Uzman Doktor

Bölüm: Acil Tıp

İletişim: 02565182361

Ad Soyad: Çağaç YETİŞ

Ünvan: Uzman Dr.

Bölüm: Acil Tıp

İletişim: 02565182361

Ad Soyad: Özlem BİNGÖL

Ünvan: Uzman Dr.

Bölüm: Acil Tıp

İletişim: 02565182361

Ad Soyad: Emre ÜSTÜL

Ünvan: Uzman Dr.

Bölüm: Acil Tıp

İletişim: 02565182361

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