Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ın çağrısı ile toplanan Söke Kent Konseyi genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Söke Kent Konseyi’nin 2024-2026 yılı 1. Dönem Seçimli Genel Kurulu Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda yapıldı.

Yapılan seçim sonucunda Dilber Özgün, Söke Kent Konseyi’nin yeni başkanı oldu. Söke Kent Konseyi yürütme kurulunda ise Huriye Yöntem Malgaz, Nazlı Atbinici, Hayal Üzüm, Ferahnaz Öztürk, Naz Tuğçe Ceylan, Mahir Can Ağır, Hülya Emre Yıldız yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, “Kent konseyleri birçok alanda daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir ve daha katılımcı bir şehir oluşturmak adına büyük önem taşıyor. Hep birlikte alacağımız kararların, yapacağımız projelerin ve atacağımız adımların kentimize ve halkımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.