Aydın'ın Söke ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Söke Kipaş Kâğıt Fabrikasının geri dönüşüm alanında 12 Temmuz akşamı başlayan ve devam eden yangında alevler ikinci depoya sıçardı.

Yaklaşık 47 saatten bu yana aralıksız yanan alanda alevlerin üretim fabrikasına sıçramaması için ekipler yoğun mücadele veriyor.

12 Temmuz Cuma akşamı saat 17.00 sıralarında Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Söke Kipaş Kâğıt Fabrikası'nda başlayan yangın üç gün geçmesine rağmen söndürülemedi.

Rüzgârın şiddetini arttırması ile kontrolden çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, kâğıt bloklarını saran alevler ikinci depoya sıçradı.

Üretim fabrikasına yakın depoda çıkan yangını söndürmek için ekipler seferber olurken, bölgede yaklaşık 47 saatten beri çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yangının bir an önce söndürülmesi için oluşturulan kriz masası ekiplerince çalışmalar devam ederken, yangına Aydın Büyükşehir İtfaiyesi başta olmak üzere, Muğla, Antalya, Denizli, İzmir ve Manisa'dan da söndürme ekibi sevk edildi. Bölgede hazır bulunan UMKE ekipleri ise dumanlardan etkilenenlere müdahale ederek ambulanslarla hastanelere sevk etti. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

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