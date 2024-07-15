Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Kipaş Kâğıt Fabrikasında dört gün önce çıkan yangın kontrol altına alınmadı.

Söke Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'ndaki yangın devam ediyor. İlk gün kontrol altına alınan ancak rüzgârın etkisiyle yeniden kontrolden çıkan alevler fabrikanın her yerini sardı. Yangın dün fabrikanın depo bölümüne sıçradı.

Dört günden bu yana süren yangına karadan müdahale ediliyor. Uçak ve helikopterler ancak havanın aydınlanmasıyla devreye giriyor.

Rüzgardan dolayı geniş alana yayılan yangına müdahaleden ekipler güçlük yaşıyor. Çevre il ve ilçelerden bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edilirken, tutuşma tehlikesi altında olan sıkıştırılmış kâğıtların bir kısmı, iş makineleriyle alandan çıkarıldı.

Söndürme sırasında dumandan etkilenen bazı itfaiyeciler ve işçilere ise olay yerinde müdahale edildi.

Rüzgarın etkisi ile yaklaşık 100 bin metrekare alana yayılan yangını söndürmek için ülkenin dört bir yanından gelen ekiplerin mücadelesi devam ederken giderek şiddetini arttıran yangında maddi hasarın da oldukça büyük olduğu öğrenildi.

Hortumlar nedeniyle alevler büyüdü

İtfaiye ekipleri, alevlerin bölgedeki akaryakıt istasyonu ve çimento fabrikasına sıçramaması için önlem aldı. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu bölgede itfaiye ekipleri, içten içe yanan kağıtları söndürmek için yoğun mücadele verilirken, alevler fabrikanın kağıt ve kömür deposuna sıçradı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, gece saatlerinde olay yerinde yaptığı açıklamada, yangının çıktığı ilk günde oluşan hortum ile dün öğle saatlerinde oluşan ikinci hortumun alevleri büyüttüğünü söyledi. Vali Canbolat, ilk tespitlere göre dün itibarıyla yangında 140 bin ton atık kağıdın yandığını söyledi.