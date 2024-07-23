Söke yönüne doğru ilerleyen 35 AIK 623 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı ve karşı şeride geçti. Ters dönen araç, Kuşadası yönüne gitmekte olan 09 JH 969 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya döndü.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Olay yerine hızla intikal eden ambulans ve itfaiye ekipleri, kazada yaralanan 7 kişiyi Söke Fehime Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Jandarma ve trafik ekipleri ise güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrol altına aldı.

Trafik akışı durdu

Kazanın ardından yolun her iki yönünde de trafik durdu ve bir süre kontrollü şekilde ilerledi. Yetkililer, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.