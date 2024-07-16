Söke OSB içinde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda cuma günü akşamüzeri başlayan yangın 5. gününde devam ediyor. Yaklaşık 250 bin metrekarelik alanda etkili olan yangın, Söke OSB'yi adeta yanardağ görünümüne soktu.

Çalışmalar aralıksız devam ediyor

Söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, fabrikanın depolama alanındaki tüm kağıtların yandığı belirtildi. Yangının diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.

Söndürme çalışmaları henüz sonuç vermedi

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra 23 ilin söndürme ekipleri bölgede görev yapıyor. Ancak 12 Temmuz Cuma günü başlayan söndürme çalışmaları henüz sonuç vermedi.

Ekipler seferber

Fabrikanın 240 bin metrekarelik depolama alanında binlerce ton atık kağıdın alevler içinde kaldığı yangın, Söke OSB'de üzücü görüntüler oluşturdu. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çaba gösteriyor.