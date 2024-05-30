Geleneksel olarak Mart ayında düzenlenen fuar, bu yıl Eylül ayında gerçekleşecek. Söke’nin kurtuluş etkinlikleri kapsamında Söke Belediyesi işbirliği ile organize edilen fuar, 5-8 Eylül 2024 tarihleri arasında Söke Çarşamba Pazarı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Çeşitli etkinlikler yer alacak

Bu yıl 29’uncusu düzenlenecek olan fuar, tarım, sanayi ve ticaret sektörlerinin önemli buluşma noktalarından biri olmaya devam edecek. Yerel ve ulusal katılımcıların en yeni ürünlerini ve hizmetlerini sergileme fırsatı bulacağı etkinlikte, tarım teknolojilerinden sanayi ürünlerine, ticaret imkanlarından sergi ve panayıra kadar geniş bir yelpazede etkinlikler yer alacak.