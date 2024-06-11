Söke Tariş 131 Nolu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, 2024 pamuk üretim sezonuna önemli yatırımlar yaparak hazırlanıyor. Bu yatırımlardan biri, Amerika'dan ithal edilen son sistem bir Sawgın tesisi kurulmasıdır. Bu tesis, pamuk kalitesini en iyi şekilde koruyacak ve Söke pamuğunun markalaşması yolunda önemli bir adım olacak. İkinci olarak ise kooperatif, kendi enerjisini üretebilmek amacıyla güneş enerjisi sistemleri kurmayı planlıyor. Bu sayede, enerji maliyetlerini azaltacak ve kendi enerjisini üreterek ekonomik olarak daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmayı hedefliyor. Bu yatırımlarla, Söke Tariş Kooperatifi hem üreticilere hem de kendi yapılarına önemli kazançlar sağlamayı amaçlıyor.

Yeni sawgin tesisi

Kooperatif Başkanı İsmail Özer, Amerika’dan son teknolojiyle donatılmış bir Sawgin tesisi kuracaklarını açıkladı. Sarıkemer tesislerinde kurulmaya başlanan bu tesis, saatte 30 prese pamuk basabilen Amerikan malı Çorakya (Cherofee Magnum 270) marka Sawgin makinelerden oluşuyor. Türkiye’de benzeri bulunmayan bu tesisin hasat başlamadan önce faaliyete geçmesi planlanıyor. İsmail Özer, bu yatırımın Söke pamuğunun kalitesini koruyarak markalaşmasına büyük katkı sağlayacağını ve hem üreticiye hem de Söke’ye önemli kazançlar getireceğini belirtti. Ayrıca, yüksek pamuk kalitesinin iplik ve tekstil sektörlerine de büyük fayda sağlayacağını ekledi.

Güneş enerjisi sistemi (GES)

Kooperatifin ikinci büyük yatırımı olarak güneş enerjisi sistemi kurulacak. İsmail Özer, yaklaşık iki ay önce başvurusu yapılan projenin onaylandığını ve merkez tesislerde 1 megavatlık güneş enerjisi üretimine başlanacağını açıkladı. Ağustos ayından itibaren kendi enerjilerini üretmeye başlayacaklarını belirten Özer, bu yatırımın enerji masraflarını sıfıra indirmeyi ve enerji üretiminden para kazanmayı hedeflediklerini söyledi. Proje tamamlandıktan sonra, Sarıkemer ve Güllübahçe tesisleri de güneş enerjisi ile donatılacak.

Yatırımların önemi

İsmail Özer, bu iki yatırımın Söke Tariş’in kendi gücüyle gerçekleştirildiğini ve ortaklara duyurulmasının önemini vurguladı. Bu projelerin kooperatifin işletme kapasitesini ciddi anlamda artıracağını belirtti. Üreticileri mağdur etmemek, onların haklarını korumak ve girdi maliyetlerini düşürmek için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Teknoloji ve gelecek

Teknolojinin hızla geliştiğine dikkat çeken İsmail Özer, yeni sistem Sawgin makinesi ve güneş enerjisi yatırımlarıyla kooperatifin çağa ayak uyduracağını söyledi. Bu yatırımların çiftçinin ve üreticinin menfaatleri doğrultusunda büyük destek sağlayacağını belirten Özer, Tariş markalı pamukların aranır hale geleceğini ve bu sayede üreticinin kazançlı çıkacağını ifade etti.