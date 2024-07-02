Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hijyen standartlarından gıda güvenliğine kadar geniş kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Söke İlçe Müdürlüğü ekipleri, Haziran ayı boyunca ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerinde detaylı denetimler yaptı. Toplamda 109 işletme, gıda güvenliği ve mevzuata uygunluk açısından incelendi. Denetimler sırasında özellikle hijyen koşulları ve kullanılan gıda maddelerinin standartlara uygunluğu titizlikle kontrol edildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Haziran ayı boyunca 21 gıda satış yeri ve 88 toplu tüketim yeri olmak üzere toplamda 109 işletmeyi denetledi. Denetimler sırasında iş yerlerinden 4'ünden gıda numunesi alınarak laboratuvar analizleri yapıldı. Ayrıca, 8 işletmede gıda muayenesi gerçekleştirildi. Denetimlerin amacı, halk sağlığını korumak ve işletmelerin gıda güvenliği standartlarına uymasını sağlamaktı.

Mevzuata uymayan işletmelere yönelik olarak Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından idari yaptırımlar uygulandı. Denetimler sonucunda eksiklikler tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapıldı ve düzeltici önlemler alınması istendi. Kamuoyuna verilen bilgilere göre, denetimlerin sıklaştırılmasıyla birlikte işletmelerin mevzuata uygunluğu artırılmaya çalışılmaktadır. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin sürekli olarak devam edeceğini ve halk sağlığının korunması için gereken tüm önlemlerin alınacağını belirtti. İlerleyen dönemlerde daha fazla işletmenin denetim altına alınacağı ve denetimlerin sıklaştırılacağı vurgulandı.