Aydın’ın Söke ilçesinde elektronik sigara kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde bir şüpheli suçüstü yakalandı. Ele geçirilen 80 adet elektronik sigaraya el konulurken, olayla ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı.

Kaçakçılığa suçüstü müdahale

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilçede operasyon gerçekleştirdi. S.D. isimli şüpheli, elektronik sigara satışı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada toplam 80 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor

Yakalanan şüpheli hakkında adli ve idari süreç başlatıldı. Ele geçirilen elektronik sigaralarla ilgili inceleme devam ederken, yetkililer kaçakçılıkla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Yetkililer, kaçak ürünlerin halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek, vatandaşları bu tür ürünleri satın almamaları konusunda uyardı. Söke Jandarma Komutanlığı, benzer operasyonların artarak süreceğini ifade etti.