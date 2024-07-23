Yıkım süreci ve kapsam

Geçtiğimiz günlerde Ticaret Lisesi, Kız Meslek Lisesi ve Fahrettin Uyguntüzel İlkokulu gibi binaların yıkımı tamamlanırken, Çeltikçi İlk ve Ortaokulu'nun da yıkım aşamasında olduğu bildirildi. Şimdi ise, Çeltikçi Mahallesi'nde yer alan ve uzun süredir atıl durumda bulunan 22 konutluk polis lojmanlarının yıkımı başladı.

Güvenlik önlemleri ve yıkım çalışmaları

Yıkım çalışmalarında güvenlik önlemleri alınarak, çevredeki halkın güvenliği sağlanıyor. Yıkılan binaların arasında, depreme dayanıksız raporu verilen kamu kurum binaları da bulunuyor. Polis lojmanlarının yıkımı, ilçedeki depreme dayanıksız yapıların iyileştirilmesi sürecinin bir parçası olarak gerçekleştiriliyor.

Söke'deki polis lojmanları, uzun süredir kullanılmıyordu ve bu binaların yıkımı, bölgedeki genel güvenlik ve yapısal iyileştirme çalışmalarının bir devamı olarak değerlendiriliyor. Yıkım süreci, depreme dayanıklı yeni yapılar için yer açma amacı taşıyor ve bu kapsamda diğer binaların da yıkımına devam edilecek.