Söke Tarım ve Orman Müdürlüğü, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde ilçedeki balık çiftliklerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerin amacı, balık çiftliklerinin mevzuata uygunluklarını kontrol etmek ve sektörün düzenini sağlamaktır.

Titizlikle değerlendirildi

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Söke ilçesindeki tüm balık çiftliklerinde ayrıntılı incelemelerde bulundu. Denetimlerde, çiftliklerin su kalitesi, balık sağlığı, iklim şartları ve üretim ayrıntıları titizlikle değerlendirildi. Uzman ekipler, çiftliklerin mevzuata uygunluğunu kontrol ederken, herhangi bir uyumsuzluk tespit edilen işletmelere gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı bildirildi.