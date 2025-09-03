Söke Belediyesi’nde Eylül ayı meclis toplantısı gergin başladı. CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve bazı meclis üyeleri, CHP’li üyeler tarafından belediye binası önünde alkışlarla protesto edildi.

CHP’den AK Parti’ye geçenlere tepki

Geçtiğimiz ay CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılan Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve bazı meclis üyeleri, Eylül ayı meclis toplantısına girerken CHP’li üyeler tarafından alkışlarla protesto edildi.

Belediye girişinde kısa süreli kriz

Belediye binası girişinde başlayan protesto, taraflar arasında kısa süreli gerginliğe yol açtı. Ancak krizin büyümeden aşılmasıyla birlikte CHP’li üyeler toplantı salonuna geçti.

Toplantı normal seyrinde devam etti

Protestonun ardından Söke Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı planlandığı gibi devam etti. CHP’li üyeler tepkilerini gösterdikten sonra toplantıya katılım sağladı.