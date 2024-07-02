Aydın'ın Söke ilçesi Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde bulunan evlerinde annesi Buse Palabıyık ile birlikte oynayan 11 aylık Pera Palabıyık, yoldan geçen bir düğün konvoyundan ateşlenen yorgun merminin hedefi oldu. Mermi, evlerinin tavanından sekerek Pera bebeğin başına isabet etti. Kanlar içinde kalan bebek, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Maalesef Pera bebek, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Pera bebek son yolculuğuna uğurlandı

Pera Palabıyık'ın acı haberi tüm Söke'yi yasa boğdu. Acılı baba Ahmet ve anne Buse Palabıyık, minik kızlarını son kez kucaklamak için gözyaşlarına boğuldu. Pera bebek, öğle namazı sonrası Söke Hacı Halil Paşa Camii'nden dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke Jandarma Komutanı Mehmet Emre Mengi, emniyet Müdürü Fatih Demiralp ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Eğlence başkalarının felaketine dönmesin!"

Pera bebeğin dedesi Söke Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Kerim Palabıyık, torununun ölümüne sebep olan talihsiz olayla ilgili Söke Emniyet Müdürlüğü'nün çalışma başlattığını ve sorumluların yakalanması için çaba sarf ettiğini söyledi. Palabıyık, düğün konvoylarında silah atılmaması gerektiğini ve bu tür eğlencelerin başkalarının felaketine dönüşmemesi gerektiğini vurguladı. Acılı babaanne Perihan Palabıyık ise torununun ölümüne duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Pera'm çok güzel bir bebekti. Onu çok özlüyoruz. Bu acıyı kimse yaşamasın" diye feryat etti.

Kaymakam ve Belediye Başkanı acıya ortak oldu

Söke Kaymakamı Ali Akça, bu tür ilkel kutlama adetlerinin son bulması gerektiğini ve masum canların kaybedilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan da acılı aileye ve Söke halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Polis soruşturmayı sürdürüyor

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın yaşandığı saatlerde geçen düğün konvoyunun tespiti ve sorumluların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Silahı ateşleyen kişinin yakalanması an meselesi olduğu öğrenildi.