Tarım ve Orman Bakanlığı'nın evcil hayvanların kimliklendirilmesi ve kayda alınmasına yönelik yönetmeliği çerçevesinde, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sahiplerini mikroçip taktırmaya ve aşılatmaya teşvik ediyor. Bu uygulama, hayvan sağlığını korumak ve kaybolan hayvanların bulunmasını kolaylaştırmak için büyük önem taşıyor.

Aşı ve çip takma zorunluluğu

Kuduz gibi ciddi sağlık tehditlerine karşı, evcil hayvanların aşılanması gerektiğini vurgulayan Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ayrıca çip takma işlemiyle evcil hayvanların izlenebilirliğinin arttığını belirtti. Kaybolan veya sahipsiz hayvanların tespitinin kolaylaştığını ifade eden müdürlük, sahipli hayvanların aşılanarak kayıt altına alınmasını tavsiye etti.