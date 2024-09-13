Aydın’ın tarım açısından önemli merkezlerinden Söke ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarım alanlarında titiz kontrollerine devam ediyor. Zeytin ve pamuk bahçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, bitki hastalıkları ve zararlıları üzerinde duruluyor. Ekipler, alanlardaki sorunları erken aşamada tespit ederek üreticilerin verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Söke’de tarım ekipleri, haftalık olarak monitör tuzaklarının sayımlarını yaparak, zararlılar ve hastalıklar hakkında düzenli veri topluyor. Aynı zamanda, bahçe kontrolleri de titizlikle gerçekleştiriliyor. Bu yöntemle, tarım alanlarındaki olası tehditler belirleniyor ve zamanında müdahale edilerek ürünlerin sağlığı korunuyor.

Ekiplerin haftalık olarak gerçekleştirdiği bu detaylı kontroller, üreticilere daha iyi verim elde etme ve ürünlerin hastalıklara karşı korunmasını sağlama amacı taşıyor. Tarım ekiplerinin bu özenli çalışmaları, Söke ilçesinde tarımın sürdürülebilirliğini desteklerken, üreticilere önemli katkılar sağlıyor. Kontrollerin düzenli bir şekilde devam edeceği ve üreticilerin bu süreçten en iyi şekilde faydalanacağı belirtiliyor.