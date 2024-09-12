Aydın’ın Söke ilçesinde, Davutlar-Söke karayolu üzerindeki Ağaçlı mevkiinde iki ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı korkunç bir trafik kazası yaşandı. Olay, sabah saatlerinde meydana geldi ve bölge halkı tarafından büyük bir endişeyle karşılandı.

Yaralılar tedavi altına alındı

Kazanın hemen ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldiği ve dört kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yol trafiğe kapatıldı

Kaza nedeniyle, Davutlar-Söke karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Yolun trafiğe kapanması, bölgede yoğun araç kuyruklarına ve geçiş zorluklarına neden oldu. Yetkililer, yolun açılabilmesi için temizlik ve kurtarma çalışmalarına hızla başladı.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor