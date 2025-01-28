Aydın’ın Söke ilçesine ilk gelen leylek kendisini ilk gören 2 Gölbent’liye birer çuval un kazandırdı. Baharın müjdecisi olarak bilinen ilk leylek (Ciconia ciconia) Söke’nin Gölbent köyüne geldi.

Eski yıllarda Şubat ayının sonunda ve Mart ayında gelen leylekler, son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerinin görüldüğü adeta bahar mevsiminin yaşandığı Ocak ayında, Aydın bölgesine Söke’ye gelmeye başladılar.

Her yıl Aşağı EKODOST Derneği tarafından Büyük Menderes Havzası’ndaki leylek köylerinde ‘Köyüne Gelen Leyleği İlk Görene 1 Çuval Un’ kampanyası düzenleniyor.

Dernek tarafından belirlenen pilot köylerde, yuvaya ilk gelen leyleği görüp belgeleyen yöre insanları EKODOSD üyeleri tarafından bir çuval unla ödüllendiriliyor. 2025 yılının ilk ihbarı Söke’ye bağlı Gölbent köyünden geldi.



Yapılan ihbarda köye gelen leyleği aynı anda akrabalardan iki kişi gördüğünü, önce ‘ben gördüm’ diyen Mustafa Ali Avcılar’ın akıllı telefonunu kullanamadığından leyleği belgeleyemediğini belirtti. Kaç yıldır uğraştığını, bu yıl leyleği gördüğünü ama bir türlü telefonu beceremediğinden dolayı fotoğrafını çekemediğini, gelinlerinin daha atik davrandığını belirtti. Ali Avcılar’ın gelinleri Emine Tomruk, gelin geldiği Gölbent’te 20 yıldır ilk defa leyleği görüp dayısından daha atik davranarak belgeleyip gönderdiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi. Ancak ikisi arasında tatlı bir rekabet yaşanınca, EKODOSD üyeleri tarafından her iki gözlemciye de birer çuval un verilmesi kararlaştırıldı. Gölbent köyüne getirilen unlar Ali Avcılar ve Emine Tomruk’a teslim edildi.



EKODOSD Derneği Başkanı Bahaıttin Sürücü, “Bizim Dernek olarak düzenlediğimiz Leylek kampanyasındaki amacımız, ekosistem içinde önemli işlevi bulunan leyleklerle ilgili kırsalda farkındalık yaratmak, kuşların ve yaşam alanları olan sulak alanların korunmasını sağlamaktır. Sulak alanların korunmasının sağlanması, leylek ve diğer kuşların ve sucul canlıların korunmasını sağlayacaktır.

Özellikle tarımın yaygın bir şekilde yapıldığı bölgemizde, leyleklerin tarım zararlılarını azaltması bakımından çok yararları bulunmaktadır. Leyleklere dikkat çekmek için yapmış olduğumuz bu kampanya köylerde bir heyecan ve tatlı rekabet yaratıyor ve leyleklere olan ilgiyi daha da artırıyor. Yeni gelen Gölbent’in ilk leyleği pırıl pırıl renkleriyle bir yandan yuva tamiratları yapıyor, bir yandan da köyün etrafındaki tarlalarda ve sulak alanlarda beslenmesini sağlıyor. Yakın zamanda eşi de geldikten sonra üremelerini gerçekleştirecek ve yumurtadan çıkacak yavrularını büyütüp tekrar diğer leyleklerle birlikte guruplar halinde Afrika’nın yolunu tutacaklar” dedi.