Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Güllübahçe Mahallesi'ndeki bir işletmeye ithal edilen süt sığırları, veteriner hekimlerin detaylı kontrollerinin ardından karantinaya alındı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığı ve ülke hayvancılığının korunması adına karantina sürecinin zorunlu olduğunu vurguladı.

İthal süt sığırları karantina altında

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde tarım ve hayvancılığın gelişmesi ve üreticilerin çıkarlarının korunması adına yürütülen çalışmalar kapsamında, Söke ilçesine getirilen ithal süt sığırlarını kontrol altına aldı. Güllübahçe Mahallesi'ndeki bir işletmeye getirilen sığırlar, veteriner hekimlerin titiz kontrollerinin ardından karantinaya alındı. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu sürecin hayvan sağlığı ve ülke hayvancılığının korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Detaylı sağlık kontrolleri

Karantina sürecinde damızlık ve besilik sığırların yanı sıra koyun ve keçi türü hayvanlar da en az 21 gün boyunca ithalatçı işletmede tutulacak. Bu süreçte, hayvanlar olası hastalık ve sağlık sorunlarına karşı detaylı incelemelerden geçirilecek. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve hayvanların sağlık durumunun sürekli olarak izlendiğini açıkladı.

Resmi açıklamalar ve tedbirler

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamada, "Güllübahçe Mahallemizde bulunan işletmemize gelen ithal süt sığırlarının kontrolleri veteriner hekimlerimizce yapılarak karantina işlemleri başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, karantina sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için tüm önlemlerin alındığını ve hayvanların sağlık durumlarının titizlikle takip edildiğini belirtti.