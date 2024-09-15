Aydın'ın Söke ilçesinde, avcılık sezonunun başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri tarafından kapsamlı bir av kontrol denetimi gerçekleştirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından yürütülen bu denetim, özellikle yasa dışı avcılığı önlemeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kara Avcılığı Kanunu kapsamında sıkı denetimler

Denetimler, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu çerçevesinde Didim - Söke Devlet avlağında gerçekleştirildi. Özellikle domuz, üveyik ve bıldırcın avcılığına odaklanan bu operasyon, av sezonunun açılmasıyla birlikte avlak bölgesinde yasa dışı avlanan kişilerin yakalanmasını hedefliyor.

Avlak alanlarında muhtemel tuzaklar kontrol edildi

Devlet avlağında yapılan kontroller sırasında, avcılıkla ilgili muhtemel tuzaklama alanları detaylı bir şekilde incelendi. Ekipler, doğal yaşamın korunması amacıyla av sezonu boyunca denetimlerin devam edeceğini bildirdi.