AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Kuşadası Karadeniz Kültür ve Folklor Derneği tarafından "Karadeniz Yayla Şenliği" gerçekleştirildi.

Bu yıl 19'uncusu Ovacık yaylasında yapılan şenlikte Karadeniz türküleri seslendirildi, yöresel kıyafet giyen vatandaşlar tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı.



Şenlikte konuşan Söke Karadenizliler Derneği Başkanı Salih Çelik, geçen yıl şenliğin Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yapılamadığını hatırlattı.



Bu yıl katılımın çok yüksek olduğunu ifade eden Çelik, "Amacımız insanlarımızı doyasıya eğlendirmek. Burada İzmir, Manisa, Bodrum, Rize, Denizli ve birçok ilden katılan vatandaşlarımız var." dedi.

Şenliğe Kaymakam Ali Akça ile Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan katıldı.

