Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi’nde yaşayan Süleyman Aydoğar, kaybolmasının ardından tüm mahalleyi harekete geçirdi. En son Pamukçular civarında görüldüğü belirtilen Aydoğar’ı bulmak için jandarma, AFAD ve sivil arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

Kayıp vatandaşın görüldüğü bildirildi

Süleyman Aydoğar, Güzeltepe Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Yakın kırsal mahallelerden Pamukçular civarında görüldüğü bildirilen Aydoğar’ı bulmak için 250 kişilik bir ekip seferber oldu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra birçok sivil arama kurtarma ekibi de arama çalışmalarına katıldı.

Mahalle sakinleri de harekete geçti

Güzeltepe Mahalle Muhtarı Musa Ölmez, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda, "Süleyman Aydoğar Güzeltepe Mahallesi’ndeki evinden ayrılmış ve kendisinden haber alınamıyor. Görenlerin insanlık namına arayarak bilgi vermesi önem ve rica olunur" ifadelerini kullandı. Muhtarın çağrısı, mahalle sakinlerini de harekete geçirdi.

Bulundu

Engelli olduğu belirtilen Süleyman Aydoğar’ın daha önce de kaybolduğu ve yapılan aramalar sonucunda İncirliova’da bulunduğu öğrenildi.