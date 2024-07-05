Söke'de Meyve Bahçesi Sahiplerine Ilaçlama Çağrısı

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden olan Aydın’ın Söke ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vuruk olgunluğa ulaşan meyve bahçelerinde üreticilere Akdeniz meyve sineği için ilaçlamalara başlamaları gerektiğini bildirdi.

Arazide periyodik kontroller

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor. Bu kapsamda sahaya inen ekipler, monitör tuzakların haftalık sayımlarını yaparken, bir yandan da bahçe kontrollerini gerçekleştiriyor. Akdeniz meyve sineğine karşı bahçelerde zararlı popülasyonları incelenirken, ekipler vuruk olgunluğa gelen meyve bahçelerinde ilaçlamanın başlatılması gerektiği çağrısında bulundu.

Hasat zamanına kadar ilaçlama sürmeli

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilaçlamanın hasat zamanına kadar devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle günün serin saatlerinde ilaçlama yapılmasını tavsiye eden ekipler, üreticilerin bu süreçte dikkatli olmasını istedi.

Resmi açıklama

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Değerli üreticiler, Akdeniz meyve sineğinin vuruk yapma olgunluğuna gelmiş konukçusu olan meyve bahçelerinde (şeftali, nektarin, kayısı, erik, ayva, elma, armut, Trabzon hurması, nar) ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle biyoteknik veya kimyasal mücadele (Kısmi dal ilaçlaması) yapılmalı ve hasada kadar devam edilmelidir" ifadelerine yer verildi.

Üreticilere tavsiyeler

Ekipler, özellikle günün serin saatlerinde ilaçlama yapılmasını önerdi. Böylece ilaçların etkinliği artarken, meyve ağaçlarının da daha az strese girmesi sağlanacak. Ayrıca, üreticilerin, ruhsatlı bitki koruma ürünlerini kullanarak biyoteknik veya kimyasal mücadele yöntemlerine devam etmeleri gerektiği belirtildi.