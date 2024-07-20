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Ekipler, Yatkın'ı bulmak için suda ve nehir kıyısında arama çalışması başlattı.

Ramazan Yatkın'ın suda boğulma ihtimali üzerine bölgeye AFAD, olay yeri inceleme, jandarma arama kurtarma ve sualtı arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Ekipler yaptığı incelemede kıyafetlerin Burunköy Mahallesi'ndeki çiftlikte çalışan Ramazan Yatkın'a (62) ait olduğunu belirledi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde nehirde kaybolduğu değerlendirilen 62 yaşındaki kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

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