Söke ilçesinde, BatıSöke Çimento Okulu'nun önünde oyun oynayan küçük Mustafa Karaoğlan, okulun demir kapısının üzerine düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı. İlk müdahale olay yerinde yapılırken, acilen Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa, daha sonra Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Kafasından yaralanan Mustafa'ya burada 12 dikiş atıldı.

"Oğlumun çektiği acı ve travma ne olacak?"

Baba Hakan Karaoğlan, olayın peşini bırakmayacağını belirterek, "Oğlumun kafasında 4 santimetre açık var, 12 dikiş atıldı. Tomografi ve MR sonuçları iyi çıktı, ancak bacaklarında ve kalçasında net bir teşhis yapılamadığı için Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Orada cerrah tarafından incelenecek. Böyle bir ihmal kabul edilemez. Kocaman demir kapı, çocuğun ellemesiyle düşüyorsa, ben okulu sallasam demek ki yıkılacak. Bu ülkede sorumsuzluklar, bakımsızlıklar, denetimsizlikler yüzünden boş yere acı çeken ve can veren insanlara artık yeter. Oğlumun çektiği acı ve travma ne olacak? Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağım ve ne kadar hukuki yol varsa hepsine başvuracağım. Benim paşamın canı yandı, hem de çok yandı" ifadelerini kullandı.