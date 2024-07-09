Aydın'ın Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde, jandarma ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) personelleri iş birliği yaparak orman yangınlarına karşı farkındalık kampanyası düzenledi. Jandarma ekipleri, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Komando Timleri, OGM ve DKMP personelleriyle birlikte kahvehaneler ve işletmelerde vatandaşları bilgilendirdi.

Yangın riskine karşı uyarılar

Ekipler, cam atıklar, sigara izmaritleri ve anız yakmanın orman yangınlarına neden olabileceğini vurguladı. Ayrıca, 31 Ekim 2024 tarihine kadar ormanlık alanlara giriş yapmanın ve ormanlık alana 4 kilometreye kadar yakınlıkta ateş yakmanın yasak olduğunu belirtti. Bu yasaklara uyulmasının hayati öneme sahip olduğu, denetim ve kontrollerin diğer tüm kurumlarla koordineli olarak sürdürüleceği ifade edildi.

'Her Şey Elimizde' kampanyası

'Her şey elimizde' mottosuyla yürütülen bilgilendirme kampanyası kapsamında, vatandaşlara el broşürleri dağıtıldı ve işletmelere bilgilendirici broşürler asıldı. Bu broşürlerde orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde açıklandı.

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