Aydın’ın Söke ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın çevredeki bir ahıra sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevlerle mücadele etmek için büyük bir çaba harcadı.

Alevler hızla yayıldı

Olay, Konak Mahallesi Abelaki mevkiinde, su deposu yakınındaki otluk alanda meydana geldi. Yangının ihbar edilmesiyle birlikte, itfaiye ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Rüzgârın etkisiyle hızla yayılan alevler, Hüseyin Dinç’e ait hayvan damına sıçradı.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Yangında ahırda bulunan saman ve odunlar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının büyümesini önlemek için yoğun bir çaba gösterdi. Yangın kontrol altına alınırken, ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.