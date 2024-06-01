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Olay yerinden kaçan otomobil ve sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma sürüyor.

Eski başbakanlardan Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller vefat etti

Eski başbakanlardan Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller vefat etti

Söke-Kuşadası kara yolu üzerindeki Ağaçlı Kavşağı'nda Erdoğan C. yönetimindeki 09 ACL 603 plakalı motosiklete, plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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