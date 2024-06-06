İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler, bölgedeki restoranların güvenilirliğini bir kez daha teyit etti.

Halk Sağlığını Korumak İçin Harekete Geçildi

Geçtiğimiz günlerde Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir çiftlikte jandarma ekiplerinin düzenlediği baskında ele geçirilen 1 ton domuz eti, bölge halkı arasında büyük bir tedirginliğe yol açtı. Bu olayın ardından, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve bölgedeki gıda güvenliğini sağlamak adına hızla harekete geçti.

Ünlü Çöp Şiş Restoranlarında Denetim

Söke ilçesinin Argavlı ve Sazlı Mahallesi'ndeki, özellikle karayolu kenarında bulunan ve ünü ülke geneline yayılan çöp şiş dükkanları mercek altına alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çöp şiş restoranlarında domuz eti taraması gerçekleştirdi. Yapılan titiz denetimlerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Bu sonuç, hem restoran sahiplerini hem de müşterileri rahatlattı.

"Aydın'ın Meşhur Lezzeti Güvende"

Denetimlerin ardından açıklama yapan Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kılıç, “Yaptığımız kontrollerde domuz eti tespit edilmemiştir. Aydın’ın meşhur çöp şiş lezzetinde hiçbir sıkıntı bulunmamaktadır. Halkımız gönül rahatlığıyla tüketimlerine devam edebilir” dedi. Kılıç, denetimlerin düzenli olarak süreceğini ve halk sağlığını koruma konusundaki hassasiyetlerinin devam edeceğini vurguladı.

Güvenilir Gıda İçin Sürekli Kontrol

Bu denetimler, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün gıda güvenliği konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Restoran sahipleri de yapılan denetimlerden memnuniyetlerini dile getirerek, bu tür kontrollerin hem işletmelerin hem de müşterilerin güvenliğini sağladığını belirtti. Restoran işletmecilerinden Ali Yılmaz, "Bu denetimler, hem bizim hem de müşterilerimizin içini rahatlatıyor. Güvenilir ve kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.