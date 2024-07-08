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Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkemer Mahallesi’nde A.K. isimli şüphelinin iş yeri ve evine operasyon düzenledi. Aramalarda 1 adet 7,65 mm tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet şarjör ve 98 adet farklı çapta fişek ele geçirildi. Gözaltı na alınan şüpheli A.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın ’ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon da ruhsatsız silah ve fişek ler ele geçirildi. Operasyon, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama amaçlı yapıldı.

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