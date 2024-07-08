Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda ruhsatsız silah ve fişekler ele geçirildi. Operasyon, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama amaçlı yapıldı.
Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkemer Mahallesi’nde A.K. isimli şüphelinin iş yeri ve evine operasyon düzenledi. Aramalarda 1 adet 7,65 mm tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet şarjör ve 98 adet farklı çapta fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli A.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
Editör: Simge Akbulut