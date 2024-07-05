Aydın’ın Söke ilçesinde Kisir Mahallesi'nde çıkan yangında 500 dekarlık zeytinlik alan ve arı kovanları büyük zarar gördü. Yangının ardından Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zarar gören alanlarda hasar tespiti çalışmaları başlattı.

Yangının ardından inceleme başlatıldı

29 Haziran 2024 tarihinde Kisir Mahallesi’nde meydana gelen yangın sonrası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yangından etkilenen bölgelerde hızlı bir şekilde inceleme yaptı. Yangının neden olduğu zararı belirlemek amacıyla sahaya inen teknik ekipler, zeytinlik alanlarda ve arı kovanlarında detaylı hasar tespiti gerçekleştirdi.

Afet ihbarı yapılacak

Yapılan incelemeler sonucunda Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yangının ciddi boyutlarda zarar verdiğini belirleyerek afet ihbarında bulunma kararı aldı. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvuru yapılacak. Müdürlükten yapılan açıklamada, "29 Haziran 2024 tarihinde Kisir Mahallemizdeki yangından olumsuz etkilenen üreticilerimizin hasar tespitleri teknik ekibimizce yapıldı" ifadelerine yer verildi.

Üreticiler destek bekliyor

Yangından olumsuz etkilenen üreticiler, yetkililerden destek bekliyor. Zeytinlik alanlarının ve arı kovanlarının büyük zarar görmesi nedeniyle üreticiler, hasarlarının karşılanması ve yeniden üretime geçebilmeleri için gerekli yardımların yapılmasını umuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvuru

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yangının ardından yaptığı hasar tespit çalışmalarını Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletecek. Bu başvuru ile üreticilerin kayıplarının telafi edilmesi ve bölgenin tekrar tarıma kazandırılması hedefleniyor.