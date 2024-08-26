Aydın’ın Söke ilçesi Gözbaşı yolu üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen yangın, çevredeki arazinin kara dumanlarla kaplanmasına neden oldu. Bir şahsa ait arazide, çöpler ve hurdacıların bıraktığı atık malzemelerin bulunduğu alan henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü alev aldı. Yangın hızla yayılarak bölgedeki kara dumanların gökyüzünü kaplamasına yol açtı.

Yangın kontrol altına alındı

Olayın bildirilmesinin ardından, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının büyümesini önlemek ve kontrol altına almak amacıyla hızla müdahale etti. Uzun süren çalışmaların ardından yangın, ekiplerin özverili çabaları sayesinde kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Hava kalitesi olumsuz etkilendi

Yangının neden olduğu kara dumanlar, çevredeki hava kalitesini olumsuz etkiledi. Olayın ardından bölgedeki vatandaşlar, dumanın yoğunluğundan dolayı zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri, dumanın dağılması ve bölgenin temizlenmesi için ek önlemler aldı.

Soruşturma başlatıldı

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatıldı.