Söke Belediyesi ve Söke Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle, yetişkinler için yeni dönem ücretsiz kurs kayıtları başladı.

Söke'de eğitim alanında önemli bir adım atıldı. Toplam 33 farklı branşta açılacak kurslarla, fiziksel ve sanatsal alanlarda eğitim almak isteyenler için geniş bir yelpaze sunuluyor. Özellikle el sanatları meraklıları, birçok seçenekle karşılaşacak.

Zengin kurs seçenekleri

Kurs programında yer alan başlıca branşlar arasında pilates, zumba, kick boks, bağlama, gitar, halkoyunları, modern dans ve resim gibi alanlar bulunuyor. Ayrıca, el sanatları ile ilgilenenler için takı yapımı, ahşap yakma, halı dokuma, deri tablo yapımı, amigurumi (örgü bebek), miyuki takı yapımı, misinalı takı yapımı, ipek kozası el ürünleri, makrome örgü yapımı, keçe aksesuar yapımı, turistik hediyelik eşya ve dekoratif ev aksesuarları yapımı gibi çeşitli atölye çalışmaları da yer alıyor.

Yabancı dil öğrenmek isteyenler içinse Almanca ve Fransızca kursları da sunulacak.

Kayıt bilgileri

Kurs kayıtları, Söke Belediyesi Kültür Müdürlüğü’ne bağlı Bedesten Kurs Merkezi’nde alınmaya başlandı. Kontenjanla sınırlı olan bu ücretsiz kurslar için son başvuru tarihi 11 Ekim 2024 olarak belirlendi. Kurslara kayıt yaptırmak isteyenler, 0256 512 55 16 numaralı telefondan bilgi alabilirler.

Semt evlerinde ekstra imkanlar

Söke’nin farklı mahallelerinde bulunan Sazlı, Bağarası, Yenidoğan, Güllübahçe ve Sarıkemer Semt Evleri’nde de dikiş-nakış ve el sanatları kursları için kayıtlar alınmaya devam ediyor.