Aydın’ın Söke ilçesinde yolcu treninin otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kazada otomobilde büyük çapta hasar oluştu.
Kaza Sazlı Mahallesi’nde meydana geldi
Olay, Söke’nin Sazlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nazilli-Söke seferini yapan yolcu treni, mezarlık geçişi mevkiinde 09 JP 735 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ağır hasar oluştu.
Sürücü yaralı olarak kurtuldu
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.