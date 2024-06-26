Ekipler, saha çalışmaları kapsamında monitör tuzakların haftalık sayımlarını yaparken, bir yandan da bahçe kontrolleri gerçekleştirmektedir.

Zeytin sineğine karşı bahçelerde zararlı popülasyonlar incelenirken, aynı zamanda hastalık kontrolleri de yapılıyor. Bu kontroller, üreticilerin ürünlerinin sağlıklı bir şekilde yetişmesini hedefliyor ve saha çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Zeytin bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrollerimiz devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.