Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Aydın’ın Söke ilçesinde, tarım ekipleri zeytin sezonu öncesi rekolte tahmin çalışmaları için sahaya indi. 2025-26 sezonu için yapılan saha incelemeleriyle üreticilerin sezon hazırlıkları hız kazandı.

Tarım ekipleri sahaya çıktı

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelerde 2025-26 yılı rekolte tahmin çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, ağaç sayısı, ürün durumu ve önceki yıllardaki veriler ışığında rekolte tahminlerini oluşturuyor.

Bu yıl rekoltenin yüksek olması bekleniyor

Geçtiğimiz yıl yaşanan “yok yılı” nedeniyle rekolte düşük seviyelerde kalmıştı. Bu yıl ise rekoltenin yüksek olması bekleniyor. Üreticiler, saha çalışmalarının sonuçlarını dikkate alarak sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Üreticilere yok gösterecek tahminler hazırlanıyor

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Zeytin rekolte tahmini için saha çalışmalarına başlandı. Ekiplerimiz sezon öncesi verileri topluyor ve üreticilerimize yol gösterecek tahminleri hazırlıyor” ifadeleri yer aldı.