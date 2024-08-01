Aydın'ın Söke ilçesinde zirai ilaç bayileri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkı bir denetimden geçirildi. Denetimlerdeki kayıtlar, raf süreleri ve uygun saklama koşulları incelendi. Ayrıca bayilerin ruhsat ve izin belgelerinin kontrol edilerek taranması ve kullanım talimatlarının yeniden düzenlenmesi kontrol edildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bayilerde sunulan zirai kayıtlarını ve raf sürelerini inceledi. Bu denetimler sırasında uygun saklama koşullarında muhafaza edilmediği de kontrol edildi. Ekipler, doğru şekilde etiketlenip etiketlenmediğini ve hatalı talimatların eksiksiz olup olmadığını da denetledi.

Denetimlerin bir diğer önemli ayağı da bayilerin lisans ve izin belgelerinin kontrolü oldu. Ekipler, bayilerin yasal düzenlemelerine uygun olarak faaliyet göstermediğini belirlemek amacıyla lisans ve izin belgelerini inceledi. Uygunluk tespiti yapılan bayilere gerekli uyarılar eksiklerin giderilmesi için süre tanındı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yönetim, yönetim güvenliği ve verimlilik için denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti. Bu tür denetimlerin, çiftçilerin ve tüketicilerin korunması için büyük önem verildiğine dikkat çekildi. Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Tarımsal ürünlerin güvenliği için gerekli tüm önlemler alınır ve denetimler aralıksız sürdürülür" denildi.