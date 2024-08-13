Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 1’i ağır 8 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan iş makinesi operatörünün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kazanın detayları

Kaza, Söke-Milas Karayolu üzerinde, Gölbent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.T. (39) idaresindeki iş makinesi, Milas istikametine doğru seyrederken, aynı yönde ilerleyen S.S. (40) yönetimindeki yolcu otobüsüyle henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, iş makinesi operatörü U.T. ve otobüste bulunan 7 yaralıyı ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Operatörün durumu kritik

Hastanede tedavi altına alınan iş makinesi operatörü U.T.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.