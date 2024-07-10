Söke'de Haziran ayında meydana gelen iki büyük yangının ardından, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda toplam zararın 41 milyon 250 bin TL olduğu açıklandı.

Atburgazı Mahallesi'nde zeytin bahçelerine büyük zarar

İlk yangın, Atburgazı Mahallesi'nde üç üreticinin 25 dönümlük zeytin bahçesine zarar verdi. Yapılan incelemeler sonucunda, bu yangının mali boyutunun 250 bin TL olduğu belirlendi.

Kisir-Sayrakçı bölgesinde büyük hasar

İkinci yangın ise Kisir-Sayrakçı bölgesinde meydana geldi. Bu yangında 33 vatandaş zarar görürken, toplamda 290 dönümlük alan tahrip oldu. Kisir-Sayrakçı yangınının mali zararı ise 41 milyon TL olarak tespit edildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yangında zarar gören üreticiler için çiftçi bazında hasar tespit listelerini askıya çıkardı. Askı listeleri 16 Temmuz 2024 tarihine kadar halkın incelemesine açık olacak. Müdürlükten yapılan açıklamada, askı süresi sonunda yapılan itirazların kabul edilmeyeceği ve icmal bilgilerinin doğruluğunun kabul edilmiş olacağı bildirildi.