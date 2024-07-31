

Yazar Erkan Birlik, kazandığı bu prestijli ödülü Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ile paylaşarak sevinç ve gururunu dile getirdi. “Priene: Lontelius’un Sırrı” adlı eserinin kazandığı bu ödül, sadece yazarın başarısını değil, aynı zamanda Söke’nin kültürel zenginliklerini de ön plana çıkardı.



Başkan Arıkan, yazar Erkan Birlik’i tebrik ederek, Söke’nin tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür etti.



Erkan Birlik, ödül sevincini; "Bu ödül, sadece benim için değil, memleketim Söke için de büyük bir gurur kaynağı. Eserlerimle Söke'nin tarihini ve kültürel mirasını tanıtmak benim için her zaman büyük bir onur olmuştur." Sözleriyle ifade etti. Erkan Birlik desteklerinden dolayı Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’a teşekkürlerini ifade etti.

Yılın Starları Ödülleri, her yıl edebiyat, müzik, sinema gibi birçok alanda başarılı isimleri ödüllendiren önemli bir etkinlik olarak biliniyor. Erkan Birlik’in "Priene: Lontelius’un Sırrı" kitabıyla elde ettiği bu başarı, Söke’nin adını duyurmuş oldu.

Editör: Sezin Türkyılmaz