Söke, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünü büyük bir coşku ve gurur içinde kutlamaya hazırlanıyor. Söke Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, ünlü sanatçı Semicenk, halk konseri için sahne alacak.

Semicenk, Sökeli sevenleriyle buluşacak

Kurtuluş yıldönümünde düzenlenecek konser, 6 Eylül’de eski otogar alanında saat 21.00’de gerçekleştirilecek. Semicenk, sevilen şarkıları ve enerjik performansıyla Sökeli müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Konser, hem zaferin coşkusunu hem de müziğin keyfini bir arada sunacak.

Ücretsiz halk konseri

Söke Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, halka açık ve ücretsiz olacak. Tüm vatandaşlar, bu anlamlı günde coşku ve eğlencenin bir parçası olmak üzere davet ediliyor. Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, “Kurtuluşun 102. yıldönümünü birlikte kutlamak ve Semicenk’in muhteşem performansını hep birlikte yaşamak için tüm Sökelileri etkinliğimize bekliyoruz” denildi.