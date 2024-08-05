Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz 2024 ayında, Söke'nin verimli topraklarından elde edilen 6 farklı tarımsal ürün, 17 ülkeye toplam 3 bin 312 ton olarak ihraç edildi. Bu dönemde toplam 46 ihraç işlemi gerçekleştirilerek, Söke'nin tarımsal üretim kapasitesi ve kalitesi dünya pazarlarında bir kez daha gözler önüne serildi.

Ekonomiye ve tarımsal üretime katkı

Söke'nin tarımsal ürünleri, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlarken, aynı zamanda bölgenin tarımsal üretim kapasitesini de vurguluyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açıklamasında, "Temmuz 2024 ayında; 17 farklı ülkeye, 3 bin 312 ton 6 farklı tarımsal ürünün, 46 ihraç işlemi gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Bu başarılı ihracat performansı, Söke'nin tarımsal üretim alanındaki kalitesinin ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünün altını çiziyor.