Kurslar, 38 sınıfta 12 öğretmenin rehberliğinde yapılacak. Söke Belediyesi'nin Söke Bey ve Latmos Semt Evleri, kursların yapıldığı alanlar olarak belirlenirken, 1 Temmuz tarihinde başlayan kurslar, 15 Ağustos'ta sona erecek. Bu yıl en yüksek katılımla bin 200 öğrenci yaz okulu kurslarına katılıyor.

"Öğrenciler Yeni Beceriler Kazanıyor"

Söke Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün öncülüğünde gerçekleşen kurslar hakkında bilgi veren Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Çocuklarımızın yaz tatilini verimli geçirmeleri ve yeni beceriler kazanmaları için her türlü imkanı sunuyoruz. Hem eğitici hem de eğlenceli bir program hazırladık. Yerel seçimler öncesinde nasıl halkla iç içe hizmet etmişsek, bundan sonra da halkla iç içe hizmet etmeye devam edeceğiz. Söke için, Söke'ye bir çivi dahi çakılmasında faydası olacaksa herkesin kapısına giderim. Çalışmalarımızı ve projelerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Geniş Yelpazede Kurs Seçenekleri

Kurslara katılan öğrenciler, geniş yelpazede sunulan kurslarla çeşitli konularda bilgi edinme fırsatı buluyor. Kurslarda dil eğitiminden müziğe, dans branşlarından spor dallarına kadar birçok branş yer alıyor. Yaz okulu kursları, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerine, yeni arkadaşlıklar kurmalarına ve keyifli bir yaz geçirmelerine katkı sağlıyor.