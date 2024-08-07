Sökespor taraftarlarının sosyal medya paylaşımları sonuç verdi. Bölgesel Amatör Lig'de geçtiğimiz günlerde Sökespor başkanı seçilen, fakat 3 saat sonra istifa eden Uğur Okutan, TFF'ye 70 bin TL yatırarak ilk etaptaki sorunu çözdü. Güçlü bir yönetim kurulması gerektiğini vurgulayan Okutan, kendisinin başkan olmayacağını ve yönetimin tamamen Sökelilerden oluşacağını söyledi. Ayrıca, resmi evrakların Cuma gününe kadar federasyona gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Sökelilere öncelik verilecek

Başkan seçildiği gün 3.5 milyon TL'lik bütçe ile yönetime talip olduğunu belirten Okutan, tamamen Sökeli futbolculardan oluşan bir kadro kurmak istediklerini söylemişti. Şimdiki yönetim için de fikirlerini belirten Okutan, Yönetimi de Sökelilerden oluşturmak istediğini, yönetimin için de kadınların da bulunmasını planladıklarını belirtti.

Sökespor'da cuma gününe kadar resmi evrakların gönderilebilmesi için yönetimin acil kongre alıp yeni başkanı seçmesi gerekiyor.