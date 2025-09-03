İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 9 Eylül’de, Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLO Türk, semalarda nefes kesecek bir gösteriye imza atacak. Geçtiğimiz yıl tasarruf tedbirleri nedeniyle uçuş gerçekleştiremeyen SOLO Türk, bu yıl İzmirlileri coşturacak.

Başkan Tugay’dan Onay ve Açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Solo Türk, 9 Eylül’de İzmir’de olacak diye biliyorum. Geçenlerde Solo Türk’ün ihtiyacının karşılanacağı bir kâğıt imzaladım. Öyle biliyorum. Solo Türk, İzmir’e gelecek” ifadelerini kullanmıştı.

SOLO Türk’ten Program Duyurusu

Akrobasi timi, sosyal medya hesapları üzerinden 9 Eylül’e kadar gerçekleşecek uçuş programını paylaştı:

Çevre Tanıma Uçuşu: 5 Eylül 2025, Cuma, Saat: 18:00, Gündoğdu Meydanı

Prova Uçuşu: 7 Eylül 2025, Pazar, Saat: 18:40, Gündoğdu Meydanı

Gösteri Uçuşu: 9 Eylül 2025, Salı, Saat: 18:40, Gündoğdu Meydanı

Tüm İzmirliler ve ziyaretçiler, gösteri uçuşlarını ücretsiz olarak izleyebilecek.

Heyecan Dorukta

SOLO Türk’ün performansı, İzmir semalarında tarihe tanıklık edecek bir görsel şölen sunacak. Akrobasi uçuşlarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak tim, 9 Eylül coşkusuna renk katacak.

İzmirliler, Gündoğdu Meydanı’nda buluşarak hem Kurtuluş Günü’nü kutlayacak hem de SOLO Türk’ün muhteşem akrobasi gösterisini izleme fırsatı bulacak.